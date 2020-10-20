Кабинет Министров должен создать временную следственную комиссию для расследования коррупции и махинаций в руководстве НКРЭКУ

Об этом в эфире телеканала «Украина24» заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"Я обратился как член антикризисного штаба при Кабинете министров с предложением назначить временную следственную комиссию, проверить деятельность НКРЭКУ, в частности руководителя господина Тарасюка. Нельзя терпеть ту ситуацию, когда сегодня и в течение долгих месяцев отключают электроэнергию на шахтах, шахтеры остаются без работы», - заявил Волынец.

По его словам, в Минюсте официально подтвердили, что перед назначением председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк не проходил специальную проверку.

"Впоследствии я обратился к министру юстиции господину Малюски с просьбой проверить (информацию-прим.) в отношении семейного бизнеса господина Тарасюка. Он этот бизнес не задекларировал. И Минюст не вовремя дал мне ответ, но наконец я его получил. Так вот Минюст сообщает, что господин Тарасюк действительно владел компанией, потом переписал ее на брата», - отметил Волынец.

Сейчас, по словам нардепа, Нацагентство по предотвращению коррупции проводит антикоррупционную проверку в отношении Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов.

Напомним, 10 сентября стало известно, что компания родного брата председателя НКРЭКУ ООО «Эф энд Эм» Украина имеет лицензию на коммерческие операции с электроэнергией. Согласно открытым данным, эта компания была контрагентом государственных компаний «Укрэнерго» и «Оператор рынка» и в ежедневном режиме имела право торговать электрической энергией на организованных сегментах рынка ВГС и РДН.

В тот де день НКРЭКУ опубликовало на официальном сайте проект постановления об аннулировании лицензии «Эф энд Эм Украина» и лицензия была отозвана на ближайшем заседании 16 сентября без допуска прессы.

8 октября НАПКА официально начало антикоррупционную проверку Тарасюка, а на следующий день НКРЭКУ заявило о якобы давлении со стороны народных депутатов, которые обнародовали данные о семейном бизнесе председателя комиссии.

12 октября Окружной админсуд открыл производство по иску Волынца к правительству с требованием уволить руководство НКРЭКУ.