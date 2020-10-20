Министерство финансов может найти пути для решения проблемы накопленных долгов перед инвесторами, которые вложили в развитие зеленой энергетики в стране.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Я убежден в том, что государство должно выполнять свои обязательства перед кем-то, в том числе и производителями зеленой энергии», - сказал Гетманцев.

По его словам, Минфин должен найти пути выхода из проблемы задолженности и он пока не видел соответствующих предложений от министерства.

«Я не знаю расчеты и предложения Министерства финансов, каким образом они предлагают выйти из ситуации, которая сложилась с задолженностью», - уточнил Гетманцев.

«Долги надо погашать, их надо погашать за счет государства, за счет соответствующих источников, - это очевидные вещи», - подчеркнул депутат.

Ранее депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями «зеленой» энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т. ч. перед инвесторами в «зеленую» энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Вместе с тем, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями «зеленой» электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты «зеленой» энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.