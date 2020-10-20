Президент Владимир Зеленский должен немедленно освободить голову НКРЭКП Валерия Тарасюка, поскольку его коррупционные схемы в должности председателя НКРЭКП стали угрозой национальной безопасности

Об этом заявил Олег Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

«Я обращаюсь к президенту Зеленского освободить Тарасюка, издать указ о его освобождении от должности члена НКРЕКП. Деятельность Валерия Тарасюка и регулятора в целом угрожает национальной безопасности страны. Вся их деятельность в течение последнего года направлена ​​на одно - на уничтожение энергетической независимости страны », - заявил Ляшко.

По его словам, из-за коррупции в действиях председателя НКРЕКП, потребители электроэнергии и коммунальных услуг вынуждены переплачивать.

«Все, что делает регулятор во главе с Валерием Тарасюк - они грабят украинский. В результате их коррупционных действий вся энергетика фактически в коллапсе, государственные компании, частные компании, «Энергоатом», «Центрэнерго» - все компании фактически банкроты. И переводят все это на кармане украинский, прикрывая свою коррупцию из-за повышения тарифов на поставку электроэнергии », - добавил Ляшко.

Он призвал НАБУ и другие правоохранительные органы начать расследование через коррупционные схемы Тарасюка.

«Почему украинский должны платить за коррупцию Тарасюка? Почему богатеет фирма Тарасюка, которую номинально возглавляет его брат есть, Тарасюк как глава НКРЕКП залезает в карман каждого украинском, извлекает оттуда последние копейки и выводит их в оффшоры. Разве это не предмет для расследования антикоррупционных органов? Безусловно. Поэтому президент его уволить », - подытожил Ляшко.

Напомним, 8 октября Назка официально начало антикоррупционную проверку Тарасюка из-за конфликта интересов, связанный с энергетическим бизнесом его брата.

По данным парламентской ВСК ООО «Эф энд Эм Украина» принимала председателя НКРЕКП имеет лицензию на коммерческие операции с электроэнергией. Компания была контрагентом государственных компаний «Укрэнерго» и «Оператор рынка» и в ежедневном режиме имела право торговать электрической энергией.

Кроме того бывший председатель СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко обнародует факты регулярных поездок Тарасюка в Российской Федерации после начала войны на востоке Украины.