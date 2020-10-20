Решение НКРЭКУ повысить тариф на транспортировку электроэнергии на 30% с 1 декабря нанесет большой ущерб предприятиям транспорта, которые и так значительно сократили объемы работы из-за коронакризиса

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) в адрес НКРЭКУ.

"Рост тарифа недопустим. Это приведет к катастрофическим последствиям, учитывая, что экономический кризис по итогам первого полугодия 2020 г. серьезно задел транспортную отрасль», - сказано в письме.

Так, по данным ФРТУ, транспортные предприятия Украины сократили объем перевозок на 18,2% по сравнению с первым полугодием 2019 года, а объем падения пассажирских перевозок превысил 30%. В то же время уровень износа тепловозов «Укрзализныци» составил 98,3%, а протяженность путей УЗ с просроченными капремонтами достигает 40% их общей длины.

Между тем повышение тарифа на передачу электроэнергии увеличит расходы предприятий транспорта на 0,5 млрд грн в год. «В то время, когда транспортная инфраструктура требует миллиардов гривен инвестиций», - отмечается в письме.

В ФРТУ напоминают: в момент внедрения «зеленого» тарифа государство предоставляло обязательства и гарантии инвесторам. Поэтому именно государство должно платить по этим обязательствам перед производителями «зеленой» электроэнергии за счет госбюджета.

"Правильность такой логики подтверждена Законом Украины 810-IX, в соответствии с которым государство должно за счет выпуска пятилетних ОВГЗ погасить задолженность ГП "Гарантированный покупатель", образовавшуюся по состоянию на 1 августа 2020 г. (22,4 млрд. грн.). А Кабмин должен предусмотреть в государственном бюджете расходы на финансовую поддержку ГП «Гарантированный покупатель» для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников в объеме не менее 20% выработки», - напоминают в Федерации.

Как известно, НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Ассоциация «Укрметаллургпром» заявила, что такое повышение тарифа значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, приведет к закрытию предприятий на рост количества безработных.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф "Укрэнерго" схемой обворовывания потребителей электроэнергии. В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на попытку повысить тариф «Укрэнерго» должен жестко отреагировать Антимонопольный комитет.