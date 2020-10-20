Американская торговая палата (АТП) призвала Украину срочно ввести в действие законопроект №4151, которым предлагается выпуск облигаций внутреннего государственного займа для выплаты долга производителям зеленой энергии

Об этом говорится на сайте на сайте chamber.uа.

«Наши члены считают, что принятие законопроекта №4151 о внесении изменений в Закон «О государственном бюджете на 2020 год», направленный на поддержку производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, может помочь выполнению обязательств государства и поддержать расчеты с производителями ВИЭ путем уменьшения имеющегося долга и предотвращения дальнейшее накопление », - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, обеспечивая выпуск государственных облигаций, как часть инструментов, предусмотренных Законом № 810-IX, законопроект позволит производителям ВИЭ предоставлять своевременные платежи украинским государственным банкам и международным финансовым учреждениям по их кредитным договорам.

«Мы надеемся, что Министерство финансов и Министерство энергетики сотрудничать с Бюджетным комитетом парламента для определения соответствующей суммы выпуска облигаций, достаточной для покрытия 40% накопленного долга и обеспечения 100% текущих платежей производителям возобновляемых источников энергии (ВИЭ производителей) за август-декабрь 2020 года» , - добавляют в АТП.

Представительство американского бизнеса отмечает, что инвесторы в зеленую энергетику выполнили свои обязательства - пошли на снижение зеленого тарифа с 1 августа 2020 года, но правительство своих обязанностей согласно действующему законодательству не выполняет.

Ранее депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины« О Государственном бюджете Украины на 2020 год »по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями «зеленой» энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в «зеленую» энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Вместе с тем, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями «зеленой» электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты «зеленой» энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.