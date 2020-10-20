Европейская Бизнес-Ассоциация поддерживает курс правительства и Национального совета реформ по удешевлению присоединений к электросетям, но принятая НКРЭКУ методология стимулирующего регулирования не позволит снизить стоимость присоединения



В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла и утвердила методику стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (RAB-регулирование) с параметрами, которые не соответствуют лучшим европейским практикам и не будут способствовать удешевлению присоединений к электросетям.



В ассоциации отметили, что методика предусматривает ставку доходности 16,74% на «новую» базу активов и ставку доходности 3% на «старую» базу активов. При этом, 50% средств, которые являются доходами на старую базу активов, обязательно должны быть реинвестированы в модернизацию сетей операторов систем распределения. Но на заседании Национального Совета Реформ при Президенте Украины было определено, что ставка доходности на «старую» базу активов операторов системы распределения должна быть установлена на уровне 6%.



"На встрече было предложено перевести уплату за мощность присоединения с потребителя на инвестиционную программу операторов системы распределения. Для этого необходимо просмотреть стимулирующий тариф и установить ставку доходности на «старую» базу на уровне 6%, что позволит снизить стоимость присоединения для новых потребителей», - отметили в Европейской Бизнес Ассоциации.



В ассоциации подчеркнули, что удешевление присоединения является важным шагом для развития бизнеса и привлечения иностранных инвесторов. Поскольку процедура присоединения имеет значительное влияние на международный рейтинг ведения бизнеса Doing Business, который составляет World Bank на ежегодной основе. Этот рейтинг отражает легкость ведения бизнеса в стране и является ориентиром для международных инвесторов и бизнесменов.



«Европейская Бизнес-Ассоциация последовательно поддерживает разумный подход и придерживается позиции относительно использования лучших европейских практик и удешевления стоимости присоединений, что будет способствовать повышению страны в рейтинге Doing Business», - указано в сообщении организации.



Напомним, ранее в Федерации работодателей топливно энергетического комплекса заявили, что НКРЭКУ должны пересмотреть стимулирующий тариф для проведения реформы присоединений к электросетям.