Создание отраслевого регулятора в сфере транспортных перевозок обеспечит прозрачное и справедливое тарифообразование

Об этом написал народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко на своей странице в Facebook по итогам круглого стола с представителями бизнеса и экспертами, на котором обсуждали законопроект о НКРТ.



«Основной мотив создания НКРТ – формирование тарифов по честным и прозрачным правилам без произвола естественных монополистов. Создание независимого регулятора – НКРТ – осознанная необходимость, ведь естественные монополисты не должны навязывать свои цены участникам рынка транспортных услуг. Вопрос тарифов уже минимум 5 лет требует решения», - отметил Скичко.



По его словам, во время доработки законопроекта особое внимание депутаты уделят механизму гарантирования независимости НКРТ.



"Работа Национальной комиссии по регулированию на транспорте будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Украины... НКРТ нужна и рынку, и государству", - подчеркнул Скичко.



Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявлял, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект - «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта» (№3927).