"Укрзализныця" переходит на формирование тарифов в соответствии со спросом и предложением на рынке перевозок. Об этом заявил президент «Центра аграрной логистики и инфраструктуры» Владислав Белах, комментируя инициативу УЗ снизить ставки на аренду грузовых вагонов, в частности зерновозов.

"Она (УЗ - ред.) снижает стоимость, поскольку есть рыночная стоимость частного парка. В последние месяцы объемы перевозок небольшие, то есть мы понимаем, что есть дефицит груза. И железная дорога меняет ставку. Это не последнее понижение или подорожание. То есть, они полностью переходят на рыночные условия стоимости", - считает Белах.

По его словам, ранее УЗ не реагировало на изменения на рынке перевозок, держа тарифы на установленном уровне, сейчас же переходит на рыночные условия их формирования.

"Раньше частный парк смотрел на стоимость железной дороги. Если был дефицит, а был дефицит зерновозов два года назад, то цена шла стремительно вверх, потому что железная дорога была несостоятельна. А сейчас железная дорога предоставляет рыночную стоимость в зависимости от существующей ситуации, есть груз или нет груза", - пояснил Белах.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что «Укрзализныця» в ближайшее время планирует снизить ставки за использование собственных полувагонов, зерновозов и крытых вагонов.

В частности, перевозчик собирается снизить плату за использование: полувагона с 800 до 700 грн/сутки без НДС; зерновоза с 900 до 650 грн/сутки без НДС; крытого вагона и других переоборудованных вагонов условных типов 917, 960 с 1 172 до 800 грн/сутки без НДС.