Юридическая и профессиональная ответственность за кризис на энергорынке лежит в том числе на НКРЭКУ
Об этом заявил экс-министр энергетики Иван Плачков в эфире телеканала «Украина24».
«НКРЭКУ не до конца подготовило нормативные документы. И эта машина (новый рынок электроэнергии – прим.) перестала работать – сбои, спекуляции на рынке, злоупотребления и т.д. Конечно, НКРЭКУ несет ответственность – юридическую и профессиональную», - отметил экс-министр.
По мнению Плачкова, кризис усугубляет также неопределенность касательно легитимности действующего состава регулятора.
«Но что происходит с НКРЭ – катавасия с кадрами, они то легитимны, то нет. Каждый президент играется с НКРЭ – это очень мощный механизм влияния и управления. С помощью НКРЭ мы можем дать одной группе потребителей, этих ужать, этим додать», - добавил экс-министр.
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Напомним, в начале октября НАЗК начало антикоррупционную проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Причиной стали подозрения в конфликте интересов, связанном с энергетическим бизнесом его родного брата.
Эти факты обнародовали народные депутаты - члены временной следственной комиссии. Они также сообщили в регулярных визитах Тарасюка в Россию после аннексии Крыма и начала войны.
В целом депутаты обвиняют НРКЭКУ в непрофессионализме и создании нескольких коррупционных схем и называют этот орган ответственным за беспрецедентный кризис в энергетике.