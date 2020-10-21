Эконалог должен быть инструментом стимулирования экомодернизации предприятий, а не давления на них

Об этом заявила бывший народный депутат Валерия Заружко.

По ее убеждению, увеличение ставки эконалога не улучшит экологическую ситуацию в стране, ведь предприятия просто будут откупаться, а государство будет тратить полученные от эконалога средства не по целевому назначению, поскольку они направляются в общий фонд бюджета.

«Нужно менять и администрирования эконалога, и структуру самого эконалога... Мы можем сколько угодно использовать административное давление, когда государство по сути зарабатывает на эконалога вместо того, чтобы улучшать экологическое состояние и опосредованно здоровья граждан. Но говорить об этом, что можно просто откупиться, мы будем увеличивать налог, все откупятся и все у нас будет хорошо, - такого, увы, не будет. Поэтому только не административное давление, а стимулирование и правовое обеспечение», - считает Заружко.

По мнению эксперта, целесообразнее поощрять предприятия к экомодернизации, в частности через предоставление им возможности направлять на эти цели части средств от эконалога.

«Было бы очень целесообразно, по нашему мнению, сделать так, чтобы предприятие могло экономить до 70% от суммы эконалога. Конечно, это можно обсуждать, но философия должна быть такой, чтобы поощрять предприятия», - подчеркнула Заружко.

Ранее координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес ассоциации Ольга Бойко заявила, что предложенное правительством повышение ставок эконалога не приведет к улучшению состояния окружающей среды, эти средства пойдут на проедание. По ее словам, на экологические мероприятия в проекте бюджета-2021 намерены направить в 7 раз меньше средств, чем в 2019 году.

В то же время президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.