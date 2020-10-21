Объединение энергосистем Украины и ЕС обеспечит увеличение конкуренции в «Бурштынском энергоострове»

Об этом написал экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт по энергетическим рынкам Сергей Чех.



«Увеличение конкуренции должно произойти путем полномасштабного объединения энергосистем Украины и ENTSO-E и объединения таким образом в единую торговую зону Острова Бурштынская ТЭС и производителей электрической энергии остальных энергосистемы Украины», - написал Чех.



По его словам, после такого объединения конкурентами Бурштынской ТЭС будут не только импортеры из ЕС, но и все другие производители электрической энергии Украины, в том числе и станции ТЭС, имеющих меньшие затраты на транспортировку угля, а также атомные и гидроэлектростанции.



Эксперт напомнил, что интеграция ОЭС Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E является составляющей сотрудничества, определенным соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.



Кроме того, по его мнению, развитию конкурентной среды в энергоотрасли будет способствовать также внедрение скоординированных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных линий электропередач.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после рабочего визита в Закарпатской области 24-25 сентября поручил премьер-министру Денису Шмыгалю принять меры для развития конкурентного рынка электроэнергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС".