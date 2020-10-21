Реализация проевропейского курса энергетики заключается во внедрении эффективного стимулирующего тарифа, улучшении процедуры присоединений к электросетям и сертификации НЭК «Укрэнерго» по стандартам ENTSO-E.

Об этом заявила нардеп Людмила Буймистер по итогам форума Energy Talk Show Electricity Market 2020 #3, который собрал всех участников рынка электроэнергии.



Людмила Буймистер отметила, что не смотря на разногласия, все участники – операторы систем распределения, энергоэксперты, и национальный регулятор имеют одинаковое видение вектора развития операторов системы распределения – энергетика, как основа развития экономики, должна продолжать европейский курс страны.



«Переход к европейской энергосистеме без преувеличения исторический шаг, ведь энергосистема это основа суверенитета страны. Это начало физической интеграции с Европейским Союзом", - утверждает нардеп.



Реализация европейского курса, по мнению участников форума, происходит в 3 векторах.



Во-первых-изменении устаревшего тарифообразования на распределение электроэнергии «расходы+» на стимулирующее тарифообразование. По словам Буймистер, оно позволит создавать стимулы для инвестиций в электросети.



"Украина уже сделала первые шаги в этом направлении. 26 августа НКРЭКУ была принята методология стимулирующего тарифообразования. К сожалению спорная и далекая от европейского опыта, но все - таки лучше, чем расходы+», - пишет народный депутат.



Вторым вектором Буймистер назвала снижение стоимости и упрощение процедуры присоединений к электросетям. Поскольку именно этот пункт в значительной степени влияет инвестиционную привлекательность страны.



Народный депутат напомнила, что Нацсоветом Реформ недавно были утверждены предложения по реформе присоединений к электросетям, что базируется на принципе доступности - меньше бюрократии, меньше затраченного времени, меньше цена присоединения.



"В частности вопрос цены предлагается решить за счет стимулирующего регулирования – обязать ОСР усиливать подстанции за счет инвестпрограмм и забрать с потребителя давление оплаты за подстанционную составляющую (на которую он абсолютно не влияет)», - говорит Людмила Буймистер.



Именно для этого, говорит депутат, необходимо пересмотреть тарифные ставки в RAB-регулировании, о чем заявляло Министерство энергетики.



Третьим вектором нардеп называет сертификацию НЭК «Укрэнерго» как системного оператора, работающего за стандартами ENTSO-E. Людмила Буймистер говорит, что соответствующие законодательные изменения уже зарегистрированы в парламенте.



Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что бизнес ожидает упрощения процедуры присоединений к электросетям и настаивает на снижении ее стоимости за просмотр стимулирующего тарифа.