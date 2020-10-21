Фахівцями ВГО «Асоціацією платників податків України» розглянуто відкритий лист – звернення Української асоціації скрапленого газу щодо неприпустимості збільшення податків для роздрібних цін на соціальний скраплений газ та висловлено публічно свою позицію.

Так, у Верховній Раді України зареєстровано Законопроект за № 4098, який пропонуєзмінити розміри ставок акцизного податку на пальне, збільшивши їх на скраплений газ в 2,7 рази – з 52 € до 139,50 € за 100 літрів, в той же час, зменшившиїх на бензинз 213,50 € до 139,50 € за 1000 літрів.

Слід зазначити, що впояснювальній записці до вказаного законопроектутакі зміни пропонуються «з метою припинення стимулювання пільговими ставками імпорту скрапленого газу з РФ, що дозволить вирівняти структуру споживання палив у бік традиційного палива з високими ставками акцизного податку».Разом з тим, автори зазначають, що доходи бюджету зростуть на 4,8 млрд. грн. в рік. При цьому зростання ціни на газ на АЗС та одночасне зменшення ціни на бензин обумовлено потребою «збільшити долю національного виробника на ринку нафтопродуктів та убезпечити ринок від маніпуляцій імпортерів».

Асоціація не можене погодитись з Юлією Підкормною - Президентом Української енергетичної асоціації в ході Круглого столу «Ринок нафтопродуктів України, загрози та перспективи розвитку», що прийняття парламентом Законопроекту №4098 дозволить зберегти українську нафтопереробну галузь, знизити ціни на бензин і захистити вітчизняний паливний ринок від російської експансії. «Ми не маємо права як держава втратити діючі нафтопереробні заводи», - зауважила вона.

При цьому, Асоціація платників податків України розділяє стурбованість Української асоціації скрапленого газу, що ними висловлено у відкритому листі-зверненні до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра фінансів України та народних депутатів України 20 жовтня 2020 року щодо дійзацікавлених осіб, які протягом останнього року безпідставно та хаотично намагаються переконати суспільство в необхідності значного збільшення ставки акцизного податку на скраплений газ для обмеження його споживання незаможними верствами населення через зростання роздрібних цін. «Такі дії, на їх погляд, зроблять його не привабливим для споживачів та приведуть до мотивації автовласників використовувати лише бензин». Погоджуємося з тим, що зміна ставок не призведе до збільшення вітчизняного виробництва бензинів для забезпечення потребкраїни, а дійсно може мотивувати автовласників використовувати тільки бензин.

Акцентуємо увагу, що за підрахунками експертів Української асоціації скрапленого газу понад 7 мільйонів громадян України використовують скраплений газ,як основний вид пального для транспортних засобів, приготування їжі, підігріву води та опалення. Підвищення ставки акцизного податку на нього може дійсно призвести до негативнихсуспільних наслідків, особливо в такий тяжкий час для економіки, пов’язаний з пандемією COVID-19, так як роздрібної ціни можуть зрости майже на 30 %.

В той же час, Асоціація згодна з експертним висновкомзаступника Міністра фінансів України Світлани Воробей в частині застереження народних депутатів, що ставки акцизного податку на бензин визначеніДирективою Ради за№ 2003/96/ЄС від 27.10.2003 та встановлені на рівні 359 євро за 1000 літрів, тобто, її ні в якому разі не можна зменшувати.

Безперечно! Питання енергетичної стратегії є надзвичайно важливим для економіки України. Однак, Асоціація звертає увагу, що будь-які зміни та реформи мають бути економічно обґрунтованими та позитивними як для держави, так і для громадян.

ВГО «Асоціація платників податків України»