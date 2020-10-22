Промышленные предприятия Украины уверены: сокращение сроков эксплуатации вагонов, которое инициирует Министерство инфраструктуры Украины, приведет к дефициту вагонного парка, а как следствие – к кризису в экономике, вызванной срывом отгрузки сырья и товаров

Также эта инициатива повлечет остановку проекта "Большое строительство", инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорили сегодня на пресс-конференции представители всех промышленных отраслей Украины - металлургических предприятий, горно-обогатительных комбинатов Украины, производителей ферросплавов, химических предприятий Украины, аграрного сектора, производителей цемента, работодателей автомобильной, морской, авиационной и железнодорожной отраслей, владельцев частного железнодорожного подвижного состава и операторов грузовых железнодорожных перевозок.

Промышленники посчитали: ограничение на эксплуатацию грузовых вагонов приведет к списанию около 68 тысяч вагонов. Это создаст искусственный дефицит на рынке грузовых вагонов, в результате которого промышленность будет нести многочисленные убытки, а экономика Украины недополучит около $2 млрд в год валютной выручки.

Больше всего пострадает «Укрзализныця», которой до 2028 года придется списать все зерновозы и половину парка полувагонов. Это приведет к потерям поступлений от перевозок – в то время, как в этом году УЗ уже имеет убытки в размере 9 миллиардов гривен.

Кроме того, эта инициатива идет вразрез с европейскими директивами, отметили участники пресс-конференции: в ЕС единственное требование к вагонам – техническое состояние вагона, возраст значения не имеет.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициирует ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов. Возраст, после которого предлагается списывать вагоны, для некоторых видов вагонов предлагается установить на уровне 33 лет, с последующим ежегодным уменьшением.