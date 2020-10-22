Хозяйственный суд города Киева 22 сентября 2020г постановил взыскать с ГП «Гарантированный покупатель» 1,36 млн грн долга за приобретенную у ООО «Единый энергостандарт» электроэнергию по зеленому тарифу; это первое судебное решение в ряде исков инвесторов против «Гарантированного покупателя»

Соответствующее решение опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

«Взыскать с ГП «Гарантированный покупатель» в пользу ООО «Единый энергостандарт задолженность за купленную в марте 2020 года электроэнергию в размере 1 362 296 грн. 57 коп. и расходы по уплате судебного сбора в размере 20 434 грн. 45 коп», - говорится в решение суда.

Также есть информация, что 8 октября представителем «Гарантированного покупателя» было подано заявление об отсрочке исполнения решения по данному делу сроком на 1 год. В связи с такими обстоятельствами, Хозяйственный суд города Киева начнет рассмотрение заявления об отсрочке своего решения до 27 октября 2020г.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты «зеленой» энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

Ранее депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями «зеленой» энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т. ч. перед инвесторами в «зеленую» энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, погашение долгов перед инвесторами в проекты «зеленой» энергетики через выпуск ОВГЗ позволит государству выполнить свои обязательства и возобновить доверие инвесторов к Украине.