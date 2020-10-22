За повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии заплатят обычные украинцы из собственного кармана

Об этом написала народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб на своей странице в Facebook.

"Странно наблюдать, как государственный регулятор, который существует за деньги налогоплательщиков, толкает собственных граждан за черту бедности. Попытка в очередной раз повысить цены на транспортировку электроэнергии для малого и среднего бизнеса – именно тот случай», - написала Гриб.

По ее словам, за повышение тарифов на передачу электроэнергии заплатит не бизнес, а обычные украинцы, которые будут покупать произведенные им товары и предоставленные услуги.

«Платить за это в любом случае будем мы с вами, из собственных карманов. В пекарнях подорожает хлеб, подскочат цены на проезд в общественном электротранспорте – словом, нас ждет очередная волна инфляции, обесценивание гривны и падение доходов», - прогнозирует Гриб.

Депутат подчеркнула, что сейчас можно обойтись без поднятия тарифов на электроэнергию, если будет принят законопроект о погашении долгов перед производителями «зеленой» электроэнергии через выпуск ОВГЗ.

«Законопроект, который позволит рассчитаться с долгами перед «зеленой» энергетикой, не перекладывая груз ответственности на плечи малого и среднего бизнеса, уже внесен в парламент. Выпуск ОВГЗ это нормальная мировая практика, и она покажет миру, что Украина – надежный партнер, который выполняет свои обязательства», - подчеркнула Гриб.

Ранее депутат Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без поднятия тарифов на электроэнергию. В частности через принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины» О Государственном бюджете Украины на 2020 год» о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии "(№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями" зеленой " энергетики.

Экономист Борис Кушнирук считает, что погашение долгов перед инвесторами в проекты "зеленой" энергетики через выпуск ОВГЗ позволит государству выполнить свои обязательства и восстановить доверие инвесторов к Украине.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей «чистой» электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и тому подобное. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.