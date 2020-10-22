Первая энергетическая ассоциация Украины обвинила руководство НКРЭКУ в некомпетентности и отсутствии своевременной реакции на кризисные явления на энергетическом рынке.

Соответствующее открытое письмо Ассоциации 21 октября опубликовано на ее официальном сайте.

«Можно констатировать, что отрасль сейчас находится на грани финансового коллапса. Однако участникам рынка и общественности неизвестны действия или инициативы комиссии по решению этих проблем. Позиция наблюдателя по указанным проблемам неуместна, а дальнейшее бездействие комиссии – недопустимо», - говорится в обращении Первой энергетической ассоциации.

Беспрецедентный кризис на энергорынке возник из-за отсутствия адекватной и своевременной реакции регулятора на злоупотребления и перекосы на энергорынке.

"Во всех случаях урегулирование проблем происходило минимум через полгода после их выявления. "Неспешность" не имеет разумного объяснения. Регулятор должен работать «на опережение», а в случае выявления непредвиденных проблем - реагировать на них немедленно. Сейчас имеем пренебрежение этим правилом и соответственно накопление количества и нарастание остроты проблем на рынке и в энергетической отрасли в целом», - уверены в ассоциации.

По мнению Первой энергетической ассоциации Украины, ситуация на энергорынке требует немедленного переосмысления НКРЕКП своей роли и ответственности за последствия принятия, несвоевременного принятия, или непринятия вообще необходимых регуляторных решений.

Напомним, подходы НКРЕКП к регулированию энергорынка накануне раскритиковал Секретариат энергетического сообщества.

Ранее Антимонопольный комитет Украины обвинил НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

По оценкам «Центр Разумкова», на начало 2021 года из-за непрофессионализма НКРЭКУ долги на энергорынке достигнут рекордных 80 млрд грн.

В начале года в Верховной раде была создана рабочая группа ВСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЕКП.

Также в ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. Так в начале октября НАПК начало проверку председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанных с семейным энергетическим бизнесом.