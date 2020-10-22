Грузоотправители считают целесообразным внедрить государственную программу по поддержке национального производителя вагонов, в обсуждении которой приняли бы участие все заинтересованные стороны, заявил вице-президент "Союза химиков Украины" Игорь Гольченко в ходе обсуждения проекта Мининфраструктуры по ограничению сроков эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Мы понимаем необходимость обновления вагонного парка, потому что это вопрос безопасности. Но мы говорим: если эта программа направлена на то, чтобы поддержать отечественное машиностроение, которое в упадке, и добиться безопасности на железной дороге, то следует рассмотреть вопрос о том, чтобы замена происходила за счет украинского производителя, чтобы не получилось так, что мы поменяем вагонный парк за счет иностранного производителя. Тогда получится и нагрузка на грузоотправителей, и машиностроителям мы не поможем. Поэтому тут речь идет о госпрограмме, где бы приняли участие в обсуждении все заинтересованные стороны", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По мнению Гольченко, при реализации этой программы следовало бы идти поэтапно: разработать пилотный проект, изучить пример "Укрзализныци", проверить состояние частного парка вагонов.

"Наше предложение следующее: предпринимать такие шаги по поддержке, которые мы понимаем. Мы предлагаем делать эту программу комплексной. Не просто ограничить срок службы вагонов и все, а посмотреть, какой эффект она принесет, и посмотреть, чтобы смежные отрасли тоже выиграли. (…) Уверен, мы можем найти консенсус, но просто взять и ограничить – это не государственный подход. И его нужно пересмотреть", - подчеркнул он.

В свою очередь глава ассоциации "Укрцемент" Павел Качур добавил, что требование года выпуска к вагонам является нелогичным, в первую очередь необходимо учитывать их техническое состояние.

"По Украине сейчас 7,5 тыс. вагонов-цементовозов, включая и вагоны УЗ, и вагоны частных компаний. Наибольший риск "Укрзализныци" – по сроку эксплуатации вагонов. Если следовать проекту приказа, который готовит Мининфраструктуры, УЗ сама себе создаст проблемы. Потому что собственных цементовозов у них не хватает. Только 1167 цементовозов стоят выведенными из эксплуатации из-за техсостояния. Нам бы хотелось, чтобы это решение было проанализировано и просчитано, а не делало перекосы. Очень нелогичным и непонятным является требование года выпуска. В первую очередь важно для безопасности его техсостояние, а не год выпуска", - сказал он.

"По итогу сегодняшнего заседания мы согласуем совместное письмо на премьер-министра Украины, министра инфраструктуры, министра экономики с изложением нашей точки зрения", - сообщил президент объединения предприятий "Укрметалургпром" Александр Каленков.

По его словам, позиция грузоотправителей заключается в том, чтобы любое обновление вагонного парка проходило без создания дефицита на рынке и затрагивания интересов промышленности.

"Для полувагонов 33 года, которые сейчас обсуждаются, - это компромиссный вариант. С другой стороны - этот срок не должен сокращаться в ближайшие годы, поскольку любое его сокращение приведет к дефициту", - отметил Каленков.

Он также сообщил, что грузоотправители категорически выступают за приоритезацию безопасности движения, за то, чтобы все технические требования соблюдались должным образом и все ремонты проходили на сертифицированных мощностях.

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Федерация работодателей транспорта Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить взвешенный подход к продолжению сверхнормативного срока использования вагонов.