Национальный регулятор НКРЭКУ сознательно на нормативном уровне создал возможность для различных махинаций на рынке электроэнергии.

Об этом в колонке на сайте «Экономическая правда» пишет энергетический эксперт Виктор Куртев

«НКРЭКУ нормативно закрепила правило ценообразования на балансирующем рынке, согласно которому тот, кто создал в энергосистеме негативный баланс, то есть поставил электроэнергии меньше, чем продал, для системы полезен», - утверждает эксперт.

Благодаря действия регулятора, отдельные трейдеры получили возможность зарабатывать на схеме торговли «воздухом» до 30% от стоимости каждого реализованного кВт.час.

«Этот принцип позволяет зарабатывать трейдерам до 30% на разнице между «проданной», но не поставленной энергией, а также получить компенсацию за небаланс», - отмечает эксперт.

По мнению эксперта, на энергорынке, в том числи из-за НКРЭКУ, прослеживаются антиконкурентные действия отдельных участников, которые «не дают вести коммерческую деятельность госпредприятиям, ведут к срыву договоренностей между государством и производителями ВИЭ и наносят прямой экономический ущерб стране».

Напомним, подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка ранее раскритиковал Секретариат энергетического сообщества.

До этого Антимонопольный комитет Украины обвинил НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создание условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа ВСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис в отрасли лежит на НКРЭКУ.

Также в ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. Так в начале октября НАЗК начало проверку главы комиссии Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанные с семейным энергетическим бизнесом.