Члены Национального регулятора НКРЭКУ несут персональную ответственность за беспрецедентный кризис в украинской энергетике

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

«Члены НКРЭКУ несут персональную ответственность за кризис, в котором оказалась украинская энергетика. Бездеятельность и непрофессионализм комиссии не должен быть премированы! Требую от правительства обратить внимание на деструктивную позицию НКРЭКУ и не допустить 50% повышения зарплат ее руководства в период кризиса как в энергетике, так и во всей экономике», - написала депутат на своей странице в Facebook.

50% повышение зарплат руководства НКРЭКУ заложено в проекте бюджета на 2021 г., рассмотрение которого планируется в начале ноября.

По информации нардепа, на финансирование НКРЭКУ из спецфонда планируется предусмотреть 714 млн грн и примерно 90% этой сумы - это фонд заработной платы.

«Пока в стране существует задолженность перед шахтерами, а энергетики находятся перед угрозой потери работы, повышение зарплат руководства НРКЭКУ на 50% выглядит кощунственно», - подчеркнула депутат.

Напомним, ранее с критикой необоснованного, по их мнению, повышения зарплат руководства НКРЭКУ выступили депутаты-члены фракции «Батькивщина».

На этой неделе подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества. До этого Антимонопольный комитет Украины обвинил НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создание условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа ВСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис в отрасли лежит на НКРЭКУ.

Также в ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. Так в начале октября НАЗК начало проверку главы комиссии Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанные с семейным энергетическим бизнесом.