ДТЭК Киевские электросети инвестируют в развитие энергетической инфраструктуры Соломенского района 40 млн грн
Средства пойдут на реконструкцию подстанций, замену и обновление сетей.
В энергокомпании заявили, что Соломенский район - самый большой в Киеве и считается центральным по географии и объектами инфраструктуры, которые в нем расположены. В нем проживает почти 400 тыс киевлян.
Находятся крупнейшие транспортные объекты - центральный пассажирский и товарный вокзалы, международный аэропорт «Киев» имени Сикорского, 54 научно-исследовательских института, 6 национальных университетов, Министерство обороны Украины и промышленные предприятия. Поэтому чтобы обеспечить стабильную работу стратегических объектов района планируется провести работы по обновлению и усиление сетей.
В частности, сообщается, что до конца 2020 года в Соломенском районе будут реализованы 2 проекта на сети высокого и 3 на объектах среднего напряжения.
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Энергетики говорят, что уже капитально отремонтировали силовой трансформатор на подстанции 110/10 кВ «Соломенская» и проводят реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Протасовская», а еще заменят более 5 километров кабеля на 3 линиях среднего напряжения (10 кВ) ПС «Соломенская» - РП-48, ПС «Лепсе» - РП-64 и ПС «Соломенская» - РП-68.
«В сети Соломенского района наша компания в этом году вложит более 40 млн гривен инвестиций. ДТЭК заботится о своих клиентах. Мы строим современную систему электроснабжения, чтобы удовлетворять потребности киевлян в надежном и бесперебойном электричестве», - отметил исполняющий обязанности генерального директора ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.
Также отметили, что особенностью реализации указанных проектов является то, что во время их выполнения проводится комплексное обновление оборудования. В частности, при прокладке новых кабельных линий используется проволока большего сечения. Это обеспечивает запас мощностей для растущего спроса на свет. Электролинии прокладывают с кабеля из сшитого полиэтилена, который гарантирует минимальный срок эксплуатации в 30 лет.
В компании говорят, что при ремонтах и реконструкции энергооборудования подстанций, распределительных и трансформаторных пунктов устанавливают безмасляные выключатели, которые не наносят вред окружающей среде. Монтируют оборудование с прицелом на новые потребности и современные требования. Оно должно быть максимально безопасным, способным интегрироваться в цифровые системы (smart grids) и надежно служить в течение многих лет.