Инициатива НКРЭКУ поднять тариф на передачу электроэнергии приведет к углублению кризиса в энергоотрасли.



Об этом написал гендиректор компании «Д. Трейдинг» (входит в группу ДТЭК Рината Ахметова) Виталий Бутенко в колонке для «Экономической правды».



Он напомнил, что еще летом текущего года компания ДТЭК заявила, что не поддерживает инициативы правительства по повышению тарифа на передачу электроэнергии. Та подчеркивала: такое решение негативно повлияет на ситуацию в энергоотрасли и станет очередным ударом для промышленности.



«В июне 2020 года ДТЭК заявил о том, что не поддерживает инициативу правительства поднять тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии. Позиция компании однозначна: поднятие тарифа не только увеличит кризис в энергетической отрасли, но и значительно ухудшит ситуацию для промышленности», - написал Бутенко.



Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.



Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падение экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток.