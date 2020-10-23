Списание железнодорожных вагонов должно происходить исключительно через его техническое состояние, а не возраст

Об этом заявил исполнительный директор "Украинской зерновой ассоциации" Сергей Иващенко.

«Именно техническое состояние является весомым фактором, который должен влиять на политику списания или несписания вагонов. Мы все понимаем прекрасно, что если увлечься вопросом списания, то важно не перейти ту грань злоупотребления этим вопросом. Мы понимаем, что списание или состояние вагона он больше касается шасси, колес и колесной пары, а не стойки самого металла вагона», - подчеркнул Иващенко.

По его словам, на сегодня технологии позволяют эффективно и быстро обновлять вагоны, в частности, путем замены колесных пар. И если вагон не является фактически дырявым и способен загружать, например, зерно, то замена колес позволит продлить срок эксплуатации такого вагона. Списывать же такой вагон из-за возраста нецелесообразно.

По мнению эксперта, в вопросе использования железнодорожных вагонов должны действовать административные, а рыночные механизмы. И грузоотправители сами заинтересованы в том, чтобы перевозки грузов происходило в технически пригодных вагонах, ведь это является гарантией сохранения их грузов и уменьшения логистических затрат.

«В действиях УЗ должны действовать рыночные механизмы-методы, а не административные. Рынок сам готов обновить свой состав вагонов-зерновозов, как это уже было продемонстрировано последние 3-4 года, когда в 2016-2017 году мы выходили с парком 12-13 тыс. Зерновозов, а вот сейчас на момент 2020 мы уже почти 30 -32 тыс. Рынок сам регулирует этот вопрос и способен сам решить, каким образом перевозить зерно и в каких вагонах. У нас есть достаточно хорошая мотивация оноволюваты состав зерновозов, так как новые зерновозы они более технологичны, они вмещают больше зерна, поэтому перевозки в новых вагонов-зерновозов оно более выгодно экономически. Логистика таким образом уменьшается, аграрии могут получить дополнительные доходы », - рассказал Иващенко.

Ранее президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерена Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.

В свою очередь в «Укрметалургпроми» считают, что принятие Мининфраструктуры решение об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращения промышленного производства.