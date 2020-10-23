Власти Украины создают проблемы инвесторам в зеленую энергетику кризисом неплатежей, а также проверками Службы безопасности Украины.

Об этом заявила партнер юридической компании Altelaw Ольга Савченко.



«У нас с вами есть не только ситуация, когда нам не платят уже в течение долгого срока, не выплачивают задолженность. Есть ситуация, когда нас, наших инвесторов, наших клиентов начинают откровенно есть замечательное определение «кошмарить»», - сказала Савченко.



По ее словам, СБУ начало шантажировать владельцев зеленой генерации по надуманным причинам.



"СБУ взялась за эту прекрасную миссию и в той ситуации, когда объект в Николаевской области построен получил лицензию «зеленый тариф», но не подключен. В принципе подключение 8 месяцев, то это нормальная стандартная ситуация. Так вот, такому клиенту начинают откровенно задавать вопросы – что он обманул государство, потому что получил постановление о «зеленом» тарифе, но не выполнил условия, необходимые для получения «зеленого» тарифа, он не совершил действий, для получения декларации. То есть сделал незаконно, поэтому отмена, обыски в офисах, обыски на станции, проведение следственных действий и т.д.», - рассказала Савченко.



По ее мнению, сегодня инвесторы в отрасль ВИЭ должны готовиться к худшему сценарию развития событий, ведь со стороны власти не наблюдается намерений решить проблему задолженности перед производителями «зеленой» электроэнергии.



"Надо всем максимально готовиться к различным действиям и со стороны государства. Я никого не призываю идти в арбитраж, и суды, это последнее дело, но в той ситуации, которая складывается на рынке, готовиться к тому, чтобы защищать свои права надо чрезвычайно серьезно», - считает Савченко.



По оценке юристки, что в случае обращения в арбитраж, инвесторы за два года уже будут иметь решение и смогут вернуть вложенные средства.



"Каждая ситуация индивидуальна, но мы расцениваем, что за максимум два года можно получить положительное решение и пытаться получить свои средства», - отметила Савченко.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды с «Гарантированным покупателем» инвесторы уже начали выигрывать.



Ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.



По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты «зеленой» энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.



Ранее депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями «зеленой» энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.



Председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т. ч. перед инвесторами в «зеленую» энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе. Кроме того, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев заявил, что государство должно выплатить долги инвесторам.



По мнению экономиста Бориса Кушнирука, погашение долгов перед инвесторами в проекты «зеленой» энергетики с помощью выпуска ОВГЗ позволит государству выполнить свои обязательства и возобновить доверие инвесторов к Украине.