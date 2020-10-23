Детективы Национального антикоррупционного бюро не имели полномочий самостоятельно выдавать справки о якобы «убытках» о действия формулы «Роттердам+».

Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева от 19 октября.

Суд признал противоправными две справки детектива из отдела обработки информации Ильи Лобача от 2019 года, которые в последствии были незаконно использованы его коллегами-детективами в качестве доказательств предполагаемого ущерба от действия формулы.

«Специалист-детектив Лобач осуществил действия, которые не входят в сферу его полномочий», - говорится в решении суда.

Как следует из материалов суда, этот детектив на основании просьбы своего коллеги на свое собственное усмотрение провел расчеты прогнозной цены электроэнергии, а затем на основании своего расчета оценил «убытки» от формулы в размер 19 млрд грн.

«Признать противоправными действия старшего детектива отдела детективов Управление аналитики и обработки информации НАБУ Лобач Ильи Анатольевича по составлению справки от 03.06.2019 о проведении расчета прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии и справки от 22.07.2019 года о проведении расчета излишне уплаченных средств за приобретенную электрическую энергию», - говорится в резолютивной части решения суда.

По словам адвоката стороны защиты Натальи Дригваль, именно на этих незаконных справках одного из детективов НАБУ строилось все обвинение в уже закрытом деле «Роттердам+».

Напомним, 27 августа 2020 г. Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам+» в части подозреваемых лиц из-за отсутствия состава преступления.

24 сентября это решение подтвердил Высший антикоррупционный суд, а 29 сентября – Офис генерального прокурора.

Решение о закрытии дела было принято после получения вывода финальной экспертизы СБУ, которая не установила убытков от действия формулы «Роттердам+»

Тем не менее подконтрольный Игорю Коломойскому «Никопольский завод ферросплавов» и активист Виталий Шабунин продолжают оспаривать в суде решение о закрытии дела.