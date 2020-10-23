Решение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии может стать фатальным для предпринимателей, которые уже серьезно пострадали из-за коронакризиса.

Об этом написала народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер на своей странице в Facebook, передает "Обозреватель"

"По оценкам ЕБА, на конец мая 2020 треть малых и средних предпринимателей из-за кризиса потеряла от 50% до 75% доходов. Почти 30% сократили размеры оплаты труда, а еще 19% – отправили работников в неоплачиваемый отпуск. В ситуации, когда каждая копейка буквально на вес золота, НКРЭКУ делает все, чтобы эти последние копейки у бизнеса забрать. А заодно – заработать на всех украинцах. Решение повысить тарифы на передачу электроэнергии может стать для многих предпринимателей фатальным", – написала Буймистер.

Депутат также отметила, в возникновении задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии виновато государство, и именно оно должно решить проблему, не перекладывая ее на предпринимателей и население, которое в конечном счете оплатит повышенные тарифы на ток из собственного кармана.

"Именно государство предоставило энергетикам свои гарантии, и государство должно эти гарантии выполнять. Иначе мы потеряем последнее доверие среди международного сообщества и надолго отпугнем иностранных инвесторов от Украины", – отметила Буймистер.

Она напомнила, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект о выпуске ОВГЗ для погашения задолженности перед "зеленой" генерацией, его принятие позволит не поднимать тарифы на электроэнергию.

"Законопроект №4151, а также соответствующие поправки в бюджет на 2021 по выпуску ОВГЗ должны в первую очередь быть рассмотрены в комитетах и поддержаны залом как можно быстрее. А потом дело за Минфином – он должен обеспечить выпуск гособлигаций. Только так государство сможет выполнить обязательства по выплатам долгов зеленым инвесторам, при том без повышения тарифа на передачу", – считает Буймистер.

Напомним, депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики.

ICC Ukraine и Европейская Бизнес Ассоциация направили обращение к главам парламентских комитетов, в котором подчеркнули, что Верховная Рада должна принять законопроект о погашении долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику (№4151), а государство – выполнить свои обязательства.