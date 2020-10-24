Взыскание тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС

Об этом написал гендиректор компании «Д.Трейдинг» Виталий Бутенко в колонке для «Экономической правды».

«Взимание платы за передачу электроэнергии при экспорте противоречит взятым Украиной обязательствам по Соглашению об ассоциации с ЕС, Договора об учреждении Энергетического Сообщества, позиции Секретариата Энергетического Сообщества, директивам ЕС и позиции Европейского суда справедливости», - написал Бутенко.

Он зазначаив, что компаниями группы ДТЭК уплачено 9 млрд грн за пользование электрической сетью период с 1 июля 2019 года.

Кроме того, по его словам, установление тарифа на передачу тока при экспорте является прямым методом препятствия экспорта электроэнергии, поскольку создает дополнительное финансовое бремя для экспортеров. И подчеркнул: ни одна из стран не вводит такой платы, поскольку это приведет к двойной оплаты тарифа - в стране экспорта и в стране потребления электроэнергии.

«Это является нарушением национального и международного законодательства, существенно снижает конкурентоспособность украинской электроэнергии в Европе. В Украине профицит электроэнергии. Отечественная генерация и ГарПок захлебываются в долгах. Экспорт электроэнергии является одним из рычагов, может помочь отрасли выйти из кризиса », - подчеркнул Бутенко.

По его мнению, решение НКРЕКП по взысканию тарифа на передачу электроэнергии при экспорте является губительным не только для энергетической отрасли, но и для экономики Украины в целом и ее имиджа на международном уровне.

Напоминаем, что ранее Секретариат Европейского Энергетического Сообщества обнародовал свою позицию относительно взимания тарифа на передачу электроэнергии при экспорте. В частности, в заключении Секретариата ЕЭС отмечается, что взимание тарифа на передачу при экспорте противоречит статье 41 Договора об Энергетическом Сообществе и Соглашении об ассоциации с ЕС.