Профессиональные качества и репутация членов НКРЭКП не соответствуют требованиям к независимому регулирующему органу и ответственность в целом за это лежит на правительстве и президенте

Об этом в эфире телеканала «Украина24» заявил экономист Борис Кушнирук.

«Это факт, что НКРЭКП в нынешнем состоянии и по профессиональным признакам, и с точки зрения деловой репутации, очевидно, не соответствует тем требованиям, которые должны быть в госчиновников регулирующего органа», - отметил Кушнирук.

Отставка скомпрометированного руководства регулятора, по словам эксперта, - это вопрос политической воли правительства и президента.

«Если мы просто ситуацию откровенных нарушений, откровенных шагов, которые дестабилизируют рынки и заводят их в тупик, то кто-то должен принять решение о том, каким образом это должно быть решена. Очевидно, что это ответственность правительства и президента. Если они захотят что-то сделать, они примут решение, и на этом весь конфликт завершится », - отметил Кушнирук.

Напомним, подходы НКРЕКП к регулированию энергорынка на этой неделе раскритиковал Секретариат энергетического сообщества.

Ранее Антимонопольный комитет Украины обвинил НКРЕКП в искусственном ограничении конкуренции и создание условий для манипуляций на энергетическом рынке.

По оценкам «Центр Разумкова», на начало 2021 из-за непрофессионализма НКРЕКП долги на энергорынке достигнут рекордных 80 млрд грн.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа ВСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЕКП.

Также в ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. Так в начале октября Назка начало проверку главы НКРЕКП Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанные с семейным энергетическим бизнесом.

Впоследствии стало известно о бизнес-интересах Тарасюка в сфере внешнего освещения Киева.