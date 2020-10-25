Вице-президент НАЭК «Энергоатом» Якоб Хартмут владеет акциями российской компании «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», которая строила и сейчас эксплуатирует линии электропередачи в аннексированный Россией украинский Крым

Об этом сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

"Вице-президент Государственного "Энергоатома" Хартмут на самом деле акционер российского ПАО «Федеральная сетевая компании Единой энергетической сети», компании – которая строила линии электропередачи в аннексированной Кремлем украинский Крым. Еще раз: вице-президент государственной компании «Энергоатом» получает дивиденды от российской компании, которая помогает оккупации украинского полуострова. Вы серьезно?», - сообщил Гончаренко.

По словам депутата, последняя выплата дивидендов этой компании была в феврале 2020 года и вице-президент «Энергоатома» их получил. «То есть российская компания заработала на поставках электроэнергии в аннексирован Крым и прибыль от этих поставок достался нашему господину Хартмуму из государственного «Энергоатома», - пояснил нардеп.

Кроме того, согласно декларации Хартмута, он владеет акциями еще нескольких российских энергораспределительных и сбытовых компаний, входящих в орбиту российского сенатора Александра Бабакова. Также он в 2014-2015 году инвестировал в ценные бумаги венесуэльской компании PDVSA, которая находится под санкциями США.

«Как этот человек вообще мог попасть на государственную службу, я уже не говорю о пост вице-президента «Энергоатома» с доступом к государственной тайне. Как человеку с такими связями со страной-агрессором дали право решать у кого покупать ядерное топливо у американцев или россиян?», - задается вопросом Гончаренко.

Факт назначения Хартмута в руководство «Энергоатома» Гончаренко назвал позором для действующей власти.

"Я понимаю, что последние годы слишком часто с повода и без все кричали о русских шпионах и играл о «детишках и волке» рано или поздно приводит к тому, что на «волка» уже никто не реагирует. Но прихвостень Кремля по оккупации украинского Крыма в руководстве Энергоатома это позор для этой власти как по сути и банкротство наших АЭС», - подытожил Гончаренко.