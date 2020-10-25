Всех украинцев, которые работают за границей предложили обложить налогом

С такой инициативой выступил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, передает портал "Хвиля".

Чиновник подчеркнул, что украинский бюджет недосчитывается огромной суммы из-за того, что заробитчане не декларируют свои доход и выразил уверенность в том, что трудовые мигранты должны более активно платить взносы в казну.

"Из двенадцати миллиардов долларов США, поступающие в Украину от тех людей, которые уехали работать за границу, задекларировано только одиннадцать миллиардов гривен. Это в тридцать раз меньше от общей суммы переводов", — заявил Любченко.

Также он отметил, что декларировать доходы обязаны абсолютно все украинские заробитчане, но не рассказал как именно этого планируют добиться и какой будет налоговая ставка для трудовых мигрантов в Украине.

Также мы сообщали, что Кабмин зарегистрировал законопроект, который приведет к увеличению целого ряда налоговых ставок.

В частности, правительство предлагает поднять на 11,6% акциз на алкоголь, вероятно, за напитки придется платить больше, чем сейчас.

Кроме того, на 12% планируют поднять экологический налог, на столько же подорожает использование, леса, водных ресурсов и радиочастот.

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