Апелляционный суд по иску ДТЭК признал незаконным и отменил постановление НКРЭКУ о необходимости дополнительной оплаты услуг передачи электроэнергии при ее эксперте.

Соответствующее решение 21 октября принял Шестой апелляционный админсуд и с этого же дня оно вступило в силу.

Суд отменил действие ряда норм февральского постановления НКРЭКУ о введении такой платы для украинских экспортёров. Документ признан незаконным с момент его принятия, соответственно все начисления также признаны незаконным.

Одним из главных аргументов для суда было несоответствие решения НКРЭКУ европейским правилам и нормам, которые Украине обязалась имплементировать.

Еще в мае 2020 г. Энергосообщество официально сообщило, что взимание тарифа на передачу противоречит договору о Энергетическое сообщество и Соглашению об ассоциации.

«Являются обоснованными доводы истца относительно того, что право Европейского Союза и Энергетического Сообщества императивно запрещает установление оплаты тарифа на передачу электрической энергии при осуществлении экспорта и тарифа на услуги по диспетчерского (оперативно-технологического) управления при осуществлении экспорта и импорта, как меры, эквивалентны пошлине», - говорится в решении суда.

Напомним, суд первой инстанции признал незаконным решение НКРЭКУ о необходимости платы за передачу электроэнергии при ее эксперте еще 13 июля 2020 г.

Иск против НКРЭКУ в отношении этой нормы подавала группа ДТЭК, которая является крупнейшим экспортёром электроэнергии из Украины в ЕС.

Ранее все исковые требования НЭК «Укрэнерго» по взыскании с экспортером платы за передачу электроэнергии, насчитанной на основании незаконного решения НКРЭКУ, также были признаны судом безосновательными.