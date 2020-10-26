Апелляционный суд по иску ДТЭК признал незаконным и отменил постановление НКРЭКУ о необходимости дополнительной оплаты услуг передачи электроэнергии при ее эксперте.
Соответствующее решение 21 октября принял Шестой апелляционный админсуд и с этого же дня оно вступило в силу.
Суд отменил действие ряда норм февральского постановления НКРЭКУ о введении такой платы для украинских экспортёров. Документ признан незаконным с момент его принятия, соответственно все начисления также признаны незаконным.
Одним из главных аргументов для суда было несоответствие решения НКРЭКУ европейским правилам и нормам, которые Украине обязалась имплементировать.
Еще в мае 2020 г. Энергосообщество официально сообщило, что взимание тарифа на передачу противоречит договору о Энергетическое сообщество и Соглашению об ассоциации.
«Являются обоснованными доводы истца относительно того, что право Европейского Союза и Энергетического Сообщества императивно запрещает установление оплаты тарифа на передачу электрической энергии при осуществлении экспорта и тарифа на услуги по диспетчерского (оперативно-технологического) управления при осуществлении экспорта и импорта, как меры, эквивалентны пошлине», - говорится в решении суда.
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Напомним, суд первой инстанции признал незаконным решение НКРЭКУ о необходимости платы за передачу электроэнергии при ее эксперте еще 13 июля 2020 г.
Иск против НКРЭКУ в отношении этой нормы подавала группа ДТЭК, которая является крупнейшим экспортёром электроэнергии из Украины в ЕС.
Ранее все исковые требования НЭК «Укрэнерго» по взыскании с экспортером платы за передачу электроэнергии, насчитанной на основании незаконного решения НКРЭКУ, также были признаны судом безосновательными.