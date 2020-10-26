НКРЭКУ должна запретить махинации на энергорынке, а не уничтожать бизнес поднятием тарифов на передачу электроэнергии

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По словам депутата, проблемы задолженности на энергорынке регулятор должен решить путем остановки махинаций и коррупционных схем, а не очередным поднятием тарифов на передачу тока, что добьет бизнес и ударит по населению.

«Сначала НКРЭКУ открывает многочисленные дыры, чтобы трейдеры, которые имеют в активах только стол и стул, зарабатывали миллиарды гривен на электроэнергии, производит государственный Энергоатом. Покрывает коррупционные сделки по закупке тока Укрзализныцей, о которых я сообщал еще осенью. Потом они драматически удивляются, а откуда такие долги у Энергоатома и оккупированном Коломойским Центрэнерго, почему это не хватает денег на выплаты ветряным и солнечным станциям. А потом перекладывают свои долги на плечи потребителей. Заметьте: трейдеры продолжают сидеть на своих стульях и зарабатывать миллиарды», - написал Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что повышение тарифов на электроэнергию приведет к уничтожению бизнеса и обнищание населения, которое в конечном счете заплатит за это из собственного кармана, покупая товары и услуги, производимые промышленностью.

"Бизнес, а особенно малые предприятия, могут и не выдержать очередной рост тарифов. Они начнут закрываться и увольнять персонал. А цены на товары и услуги вырастут не только для бизнеса, но и для каждого украинца", - написал Гончаренко.

Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЕКП предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.