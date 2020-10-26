Государство должно поддерживать экомодернизацию предприятий не только через механизм экологического налога.

Об этом заявила президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина.

"Украине надо пересматривать экологическое налогообложение на корневом уровне и проводить глубинные реформы. Не разговаривать сейчас, увеличивать или уменьшать. Не распределять между уровнями распределения этого налога, а действительно провести соответствующие исследования и выбрать для Украины более приемлемую модель реформирования экологического налога. И, бесспорно, вопрос экологической модернизации должен быть в том числе учтен", - сказала Берзина.

По ее мнению, власть должна ввести механизм государственной поддержки экологической модернизации промышленных предприятий. В частности, она напомнила, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС предусматривает предоставление государственной поддержки на экологическую модернизацию предприятий в пределах до 40% от общего объема проекта. Однако на сегодня это не реализовано.

«К сожалению, в Украине нет действенных экономических инструментов, и это может быть не только экологический налог, а другие инструменты, в том числе экологический налог, который будет обеспечивать эту модернизацию», - отметила Берзина.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В то же время президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.