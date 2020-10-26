Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) пожаловалась Президенту Владимиру Зеленскому и руководству европейского Энергетического сообщества на непрофессионализм и заангажированность Национального регулятора НКРЭКУ.
Соответствующее обращение Ассоциации обнародовано на ее сайте.
«Кризис неплатежей создан искусственно, а бездействие и ангажированность регулятора в части установления экономически обоснованного тарифа НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче электрической энергии привели к фактическому банкротству ГП «Гарантированный покупатель» и НЭК «Укрэнерго», - заявили в Ассоциации.
Долг «Укрэнерго» перед «Гарантированным покупателем» (ГарПок) составляет 30 млрд грн, а долг «ГарПока» перед производителями электроэнергии из ВДЭ – свыше 25 млрд грн.
Инвесторы в ВДЭ отмечают, что длительное время руководство НКРЭКУ сознательно уклоняется от надлежащего исполнения своих обязанностей, что и стало причиной глубочайшего кризиса неплатежей.
Ситуацию, по мнению ассоциации, может еще сильнее усугубить предоставление избранному кругу потребителей преференций о уплате тарифа на передачу. Льготы могут получить так называемые предприятия «зеленой металлургии». Соответствующую норму уже поспешила имплементировать НКРЭКУ.
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Напомним, ранее на работу НКРЭКУ пожаловалась Первая энергетическая ассоциация Украины, также обвинив регулятор в некомпетентности и непрофессионализме.
Подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка в середине октября раскритиковал и Секретариат энергетического сообщества.
К аналогичному выводу пришел и Антимонопольный комитет Украины.
По оценкам "Центра Разумкова", на начало 2021 года из-за непрофессионализма НКРЭКУ долги на энергорынке достигнут рекордных 80 млрд грн.
В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа ВСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ.
Также в ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. Так в начале октября НАЗК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанных с семейным энергетическим бизнесом.