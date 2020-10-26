Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) пожаловалась Президенту Владимиру Зеленскому и руководству европейского Энергетического сообщества на непрофессионализм и заангажированность Национального регулятора НКРЭКУ.

Соответствующее обращение Ассоциации обнародовано на ее сайте.

«Кризис неплатежей создан искусственно, а бездействие и ангажированность регулятора в части установления экономически обоснованного тарифа НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче электрической энергии привели к фактическому банкротству ГП «Гарантированный покупатель» и НЭК «Укрэнерго», - заявили в Ассоциации.

Долг «Укрэнерго» перед «Гарантированным покупателем» (ГарПок) составляет 30 млрд грн, а долг «ГарПока» перед производителями электроэнергии из ВДЭ – свыше 25 млрд грн.

Инвесторы в ВДЭ отмечают, что длительное время руководство НКРЭКУ сознательно уклоняется от надлежащего исполнения своих обязанностей, что и стало причиной глубочайшего кризиса неплатежей.

Ситуацию, по мнению ассоциации, может еще сильнее усугубить предоставление избранному кругу потребителей преференций о уплате тарифа на передачу. Льготы могут получить так называемые предприятия «зеленой металлургии». Соответствующую норму уже поспешила имплементировать НКРЭКУ.

Напомним, ранее на работу НКРЭКУ пожаловалась Первая энергетическая ассоциация Украины, также обвинив регулятор в некомпетентности и непрофессионализме.

Подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка в середине октября раскритиковал и Секретариат энергетического сообщества.

К аналогичному выводу пришел и Антимонопольный комитет Украины.

По оценкам "Центра Разумкова", на начало 2021 года из-за непрофессионализма НКРЭКУ долги на энергорынке достигнут рекордных 80 млрд грн.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа ВСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ.

Также в ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. Так в начале октября НАЗК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанных с семейным энергетическим бизнесом.