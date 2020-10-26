Признание судом справок Национального антикоррупционного бюро, в которых детективы бюро на свое усмотрение посчитали «убытки» от формулы «Роттердам+» в очередной раз подтверждает несостоятельность этого дела и обоснованность его закрытия.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщила адвокат Наталья Дригваль.

«Для судебного процесса, который сейчас проходит, это лишний раз только лишь демонстрирует незаконность поведения органа досудебного расследования», - сообщила адвокат.

Речь идет о двух справках, в которых один детектив НАБУ по поручению другого детектива якобы установил вред от формулы «Роттердам+».

Оба документа были признаны судом незаконными, поскольку детективы превысили предусмотренные законом полномочия и фактически подменили собой экспертов.

«Исключительно в этих справках, и ни в каких иных первичных документах не содержится информации о причинении ущерба. Поэтому мы вынуждены были в очередной раз указать НАБУ о незаконности их действий», - добавила адвокат.

Именно эти незаконные справки, по словам Дригваль, лежат в основе скандальной экспертизы Ирины Педь, расследование в отношении которой проводит ГБР.

Напомним, 27 августа САП закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия доказательств совершения преступления.

Это решение было принято после получения вывода финальной экспертизы СБУ, которая не установила убытков от действия формулы.

Вскоре обоснованность и законность решения САП подтвердил Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

Несмотря на решение ВАКС, Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и активист Виталий Шабунин вместе продолжают попытки оспорить решение САП.

