Если государство не найдет способ погасить задолженность на энергорынке через механизм выпуска ОВГЗ, в энергосистеме наступит коллапс, а компания НЭК Укрэнерго станет банкротом.
Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Максим Ефимов.
Депутат напомнил, что с марта текущего года производители «зеленой» электроэнергии получали лишь 4% оплаты за поставленный ток, что привело к накоплению значительных долгов перед ними. По его мнению, власть должна найти способ решить проблему погашения задолженности, в противном случае страну ожидает коллапс в энергосистеме.
«Сейчас мы пришли к ситуации, в которой уже вариантов нет, нужно гасить чем-то. Потому что в противном случае «Укрэнерго» как системный оператор страны будет банкротом, потому что он является ответчиком перед «Гарпоком» за отгруженную электроэнергию по закону. А это автоматически будет означать коллапс системы», - подчеркнул Ефимов.
По его словам, одним из вариантов решения проблемы задолженности может стать выпуск государственных облигаций внутреннего займа.
Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы
Маркл и Гарри довели до бешенства Уильяма, скандал не утихает: "Решили по-тихому вернуться..."
71-летняя Пугачева в очках и мини-юбке потрясла видом рядом с цветущим Галкиным: "Дальше некуда"
Тарифы на тепло ударят по украинцам с новой силой: «Цена одного кубометра может составить…»
«Я не вижу вариантов, наверное, других, кроме либо ОВГЗ, либо дать возможности брать кредиты, либо брать какие-то займы у международных организаций», - подчеркнул Ефимов.
По его словам, власть не пытается исправить проблемы на рынке электроэнергии.
«Государство все это время в лице разных его участников, этого государства, от НКРЭКУ начиная, заканчивая министерствами, у нас же много разных ответственных за это все было, они не работали так, как надо», - сказал нардеп.
«Сейчас мы пришли к ситуации, в которой уже вариантов нет, нужно гасить чем-то. Потому что в противном случае Укрэнерго как системный оператор страны будет банкротом, потому что он является ответчиком перед «Гарпоком» за отгруженную электроэнергию по закону. А это автоматически будет означать коллапс системы», - добавил Ефимов.
Ранее депутат Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без поднятия тарифов на электроэнергию. В частности путем принятия законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергии.
Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей «чистой» электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и др. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.
Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЭКУ предлагало с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%
Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы падения экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток.
Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.