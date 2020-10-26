Списание железнодорожных вагонов из – за возраста-является нелогичным, важно их техническое состояние.

Как сообщает Обозреватель, об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур, комментируя инициативу Мининфраструктуры ограничить сроки эксплуатации вагонов.

"Очень нелогичным и непонятным является требование года выпуска. Очевидно, если мы говорим о любой вагон, или это цементовозом или это другой вагон, то в первую очередь важно для безопасности является его техническое состояние, а не год выпуска. Потому что Год выпуска может быть и большой, а техническое состояние хорошее. А может быть и наоборот", - рассказал Качур.

По его мнению, политика "Укрзалізниці" должна быть направлена на то, чтобы улучшать техническое состояние вагонов, а не выводить из эксплуатации хорошего качества вагоны исключительно из-за возраста.

Он также обратил внимание, что от такого решения пострадает, прежде всего, сама "Укрзализныця", которой придется списать значительное количество вагонов, что вызовет их дефицит. В частности, это касается вагонов-цементовозов.

"Несколько цифр, которые касаются вагонов-цементовозов. Если мы говорим по Украине сегодня, то это 7600 вагонов, включая и вагоны железной дороги, и вагоны частных компаний. Так наибольший риск в УЗ по сроку эксплуатации вагонов. Если напрямую следовать проекту приказа, который сегодня готовит Министерство, то железная дорога сама себе создаст проблемы, которые не будет знать, как решить. Потому что массивных цементовозов у них не хватает, только 1167 цементовозов выведены из эксплуатации из - за технического состояния", - пояснил Качур.

Ранее президент "Центра аграрной логистики и инфраструктуры" Владислав Белах заявил, что из-за сокращения срока эксплуатации вагонов пострадает прежде всего "Укрзалізниця" , которая вынуждена будет списать много своих старых вагонов.

В свою очередь в "Укрметалургпромі" считают, что принятие Мининфраструктуры решение об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращение промышленного производства.