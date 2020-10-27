В банке также озвучили детали судебного иска, в рамках которого планируют отсудить у MIND UA 2 млн грн морального ущерба, пишет UA News

«Мы хотим сделать данный кейс максимально показательным в Украине, журналистская деятельность без соблюдения стандартов наносит существенный вред любому Банку. Мы хотим добиться ареста имущества ООО «Фьючер Медиа», которое является издателем СМИ mind.ua. В качестве обеспечения иска в 2 млн грн мы также подались на арест движимого и недвижимого имущества главного исполнителя заказной статьи, журналистки Любовь Величко и привлечения ее к уголовной ответственности сроком до 2-х лет»,– заявил глава отдела правового обеспечения банка Павел Коцюбинский.

Вчера мы сообщали о том, что CEO fintech-компании LeoGaming и глава финансовой компании Леогейминг Пей Алена Дегрик Шевцова подала в суд на интернет-издание MIND.UA и журналистку Любовь Величко. Причина – публикация на сайте mind.ua, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию истца. В этой публикации MIND.UA сделали ряд заявлений, не подкрепив их никакой доказательной базой. Сама Алена Дегрик Шевцова сообщила, что после победы в суде обещает передать 1 млн грн благотворительному фонду Tabletochki.

В рамках этой публикации был упомянут и IBOX Bank. Банк также увидел в заявлениях угрозу чести, достоинства и деловой репутации, поэтому уже формирует исковое заявление на MIND.UA. Сумма компенсации, которую запросит АО «АЙБОКС БАНК» еще выше – 2 млн грн морального ущерба.

«АО «АЙБОКС БАНК» неуклонно следует высоким стандартам работы банковского сектора в ежедневной операционной деятельности, благодаря чему добился существенных финансовых результатов в 2020 году. Поэтому заявления в адрес Банка, сделанные в материале mind.ua госпожой Величко, считаем такими, которые оскорбляют наши честь, достоинство и деловую репутацию Банка. АО «АЙБОКС БАНК» следует нормам, а озвученные заявления наносит прямой моральный вред нашей деятельности», — резюмировал Павел Коцюбинский.