Непрофессионализм и ангажированность тарифного регулятора НКРЭКУ стала причиной очередного необоснованного повышения тарифов на электрическую энергию для бизнеса, которое почувствуют на себе все потребители

Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщил первый заместитель председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Они пытаются увеличить тариф «Укрэнерго» для коммерческих потребителей. То есть, это промышленность, это парикмахерские и все остальные. И, безусловно, это отразится на наших платежках и на себестоимости услуг и товаров», - отметил Кучеренко.

Рост тарифа вызвано дефицитом средств в НЭК «Укрнерго» на уровне 20 млрд грн. Ответственность за возникновение этого дефицита, по словам Кучеренко, лежит в том числе и на НКРЭКУ.

«Я лично считаю, что это неконституционный орган, который регулирует в ручном режиме абсолютно неправильно рынок энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Я негативно оцениваю их работу, считаю, что они не на своем месте», - добавил народный депутат.

Он напомнил, что с 1 января руководство НКРЭКУ планирует повышение заработных плат в полтора раза.

"Это вообще такое дерзкое желание. Мы с вами содержим Национальную комиссию по регулированию: в каждой нашей платежке, еще раз подчеркиваю, в тарифе сидит плата за их содержание. Поэтому категорически мы будем выступать против. Я считаю, что вообще это какое - то недопонимание", - отметил Кучеренко.

Напомним, ранее подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества. К похожим выводам пришел и Антимонопольный комитет Украины, который обвинил регулятор в ограничении конкуренции на рынке и создании условий для манипуляций.

По словам народных депутатов – членов временной следственной комиссии по расследованию причин кризиса в энергетике, руководство НКРЭКУ пытается прикрыть собственную бестолковость и непрофессионализм очередным необоснованным повышением тарифов для небытовых потребителей.

Так с 1 декабря НКРЕКП приняла решение на 30% повысить тариф на передачу электроэнергии, что приведет к росту стоимости электроэнергии для всех промышленных потребителей. Против повышения тарифа уже выступили как крупные промышленные потребители так и энергетики.