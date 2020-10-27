Решение НКРЭКУ по установлению тарифа на передачу электроэнергии для экспортеров является незаконным и регулятор, введя его, подставил "Укрэнерго"

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в блоге на сайте «Корреспондент».



Эксперт напомнил, что Окружной админсуд Киева в июле признал незаконным решение НКРЭКУ об установлении тарифа на передачу тока для экспортеров. Кроме того, против такого решения регулятора высказывался и Секретариат Энергетического сообщества.



«Секретариат Энергетического сообщества прямо рекомендовал не вводить для экспортеров электроэнергии дополнительный тариф на ее передачу, так как это не соответствует действующему международному законодательству. И указывали на ст. 41 Договора об Энергетическом сообществе и решение Европейского суда от 6 декабря 2018 года по делу №C-305/17 FENS, который назвал нарушением введение Словакией подобного тарифа на передачу для экспортеров», - написал Корольчук.



По мнению эксперта, члены Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, подставили компанию «Укрэнерго», введя тариф для экспортеров на передачу тока и переведут на нее ответственность за последствия своего решения.



«В этой истории даже немного жаль «Укрэнерго». Ведь НКРЭКУ их подставило и почти полностью переложит на них ответственность за проигрыш в суде. Так, Хозяйственный суд Львовской области отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" о взыскании 425,8 млн грн задолженности по договору предоставления услуг по передаче электроэнергии. А хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д. Трейдинг" о взыскании 651 млн грн задолженности по договору предоставления услуг по передаче электроэнергии", - сообщил Корольчук.



Он также отметил, что ни одна европейская страна не вводила такого тарифа, поскольку он создает ситуацию двойной оплаты - в стране экспорта и в стране потребления электричества.



"Обнуление" незаконного решения НКРЭКУ об обязанности экспортеров электроэнергии платить тариф за передачу электроэнергии возвращает баланс на рынок электроэнергии", - подытожил Корольчук.



Напомним, ранее гендиректор компании "Д. Трейдинг" Виталий Бутенко заявил, что взыскание тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит обязательствам Украины согласно Соглашению об ассоциации с ЕС.