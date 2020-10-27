Инициатива Мининфраструктуры по сокращению сроков эксплуатации железнодорожных вагонов дестабилизирует работу предприятий угольной отрасли

Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРУТЭК), размещенном на официальном сайте.



"Ограничения, предлагаемые по вагонам, ставят под риск стабильную работу угольных предприятий и частично энергосистемы», - подчеркнули в Федерации.



По их оценке, из-за списания вагонов возникнет их дефицит, что заставит грузоперевозчиков финансировать закупку новых вагонов, в результате чего возрастет стоимость привлечения вагонов под перевозку угля.



«Это, в свою очередь, повлечет рост цен на вагоны как минимум в 2 раза и соответствующее повышение стоимости транспортировки угля», - отмечается в заявлении.



В ФРУПЕК также считают, что это решение приведет к росту тарифов «Укрзализныци». Щ также повысит себестоимость угольной продукции и ухудшит ее конкурентоспособность на внутреннем рынке по сравнению с альтернативными видами топлива.



«Снижение объемов перевозок по железной дороге из-за недостатка парка, по нашему мнению, приведет не только к росту цен на вагоны, а будет стимулировать рост государственно регулируемых тарифов АО «Укрзализныця» для покрытия ее расходов на содержание железнодорожной инфраструктуры в условиях сокращения доходов и увеличения инвестиций в обновление вагонного парка», - отметили в ФРУПЕК, и призвали правительство доработать проект решения, предложенный Мининфраструктуры.



Ранее в «Укрметаллургпроме» заявили, что принятие Мининфраструктуры решение об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращение промышленного производства.



В свою очередь вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, подчеркнув, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.



Напомним, 8 октября Министерство инфраструктуры Украины опубликовало проект Приказа «Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте», которым предусмотрено сокращение в Украине вагонного парка путем запрета продления срока использования вагонов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный. Согласно проекту Приказа, ограничения предлагается применить в том числе и к полувагонам — наиболее массового вида парка, в котором перевозится практически весь объем угольной продукции. В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет (1,5 нормативные сроки службы) с постепенным уменьшением предельного срока службы с 33 лет до 22 в период 2021-2029 лет, кроме вагонов, для которых срок на данный момент уже продлен.