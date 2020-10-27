Украинцев грабят люди, которые работают в неконституционном органе НКРЭКУ, и которые получают за это космические зарплаты

Так прокомментировал экс-нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко намерения НКРЭКУ повысить на 30% тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря.

"Сегодня людей грабят люди, члены НКРЭКУ, которые получают космические зарплаты, и лоббируют свои коррупционные интересы. Платит за это каждый украинец, маленький киоск, маленький производитель, крупный производитель – все платят за коррупцию, вседозволенность и беспредел НКРЭКУ. И при этом они еще и действуют неконституционным способом", - заявил он в эфире телеканала «Украина24».

Ляшко напомнил, что у президента Украины, согласно Конституции, есть исключительный перечень полномочий, и он не имеет права назначать членов НКРЭКУ. Поэтому закон о создании НКРЭКУ, членов которого назначает президент, очевидно неконституционным и должен быть отменен.

Лидер Радикальной партии выразил убеждение, что глава НКРЭКУ Тарасюк летал в Москву торговать национальными интересами Украины. «Результаты этих поездок в том, что Украина сегодня полностью потеряла энергонезависимость, и полностью зависима по поставкам импортных энергоносителей. А платят за эту коррупцию украинцы», - подчеркнул Олег Ляшко.

Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.