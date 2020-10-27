Законодательная и исполнительная власть Украины тормозит решение проблемы задолженности «зеленой» генерации, несмотря на то, что уже есть зарегистрированный законопроект №4151 о выпуске ОВГЗ для погашения такой задолженности

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.



Он напомнил, что правительство подписало с инвесторами в "зеленую" энергетику Меморандум о взаимопонимании, а Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено снижение «зеленого» тарифа, в свою очередь государство обязалось осуществлять 100% оплату по нему и погасить задолженность. Однако на сегодня проблема долгов перед инвесторами в отрасль ВИЭ не решена.



«Меморандум подписан, тариф был снижен в соответствии с договоренностями между правительством и инвесторами, но так и не произошло стабилизации оплаты за поставленную электроэнергию в сеть. Правительство сегодня нарушает свои обязательства", - рассказал Конеченков.



По его мнению, власти тормозят решение проблемы задолженности перед инвесторами. В частности, депутаты откладывают принятие законопроекта, которым предусматривается выпуск облигаций внутреннего государственного займа с целью погашения долгов за произведенную «зеленую» электроэнергию.



"Планировалось, что на 21 октября должен был рассматриваться законопроект 4151, который должен был вводить так называемые облигации внутреннего государственного займа. Это завтра. Но мы знаем, что бюджетный комитет так и не рассмотрел этот вопрос. Сегодня эксперты предполагают, что никакого рассмотрения законопроекта не будет и ничего принято не будет. То есть, это может ухудшиться, аж перейти на следующий год», - прогнозирует Конеченков.



Эксперт не исключает, что инвесторы в такой ситуации вынуждены будут обратиться в международный арбитраж для защиты своих прав.



"Мне очень обидно говорить о том, что действительно может произойти ситуация, когда огромные проекты, огромные компании обратятся в международные арбитражи и будут требовать от Украины уплаты за понесенные убытки», - сказал Конеченков.

Напомним, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т. ч. перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.