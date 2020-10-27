"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте компании.



По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%. Теперь украинцы будут платить 6,33 грн за кубометр голубого топлива.

Украинцы в сети были крайне возмущены обновленными тарифами:



"Выборы закончились. И не только газ. Смотрим на заправки топлива для авто. Ура мы их победили", "Они ничего не умеют больше, только повышать цены, это же просто", "Ура, все таки дойдем до 14 грн за куб, как и планировали", "Нам газа не надо, - нам партия СН топит. Нам хлеба не надо, - Сивохо нам дай. Какая разница и сколько той зимы", "Парадокс! По газу своему ходим, еще и покупаем, да ещё и дороже чем у всех!", - писали в сети.

Стоит отметить, что за последнее время это уже не первый раз когда "Нафтогаз" резко повышает цены на газ для населения. В августе-сентябре стоимость газа возросла на 9% до 3,24 грн/куб. м.

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