Примерно в сорока пяти населённых пунктах Украины начало отопительного сезона может запоздать, и неизвестно, насколько.

Об этом сообщает издание OBOZREVATEL. Оно напоминает, что предприятиям, которые обеспечивают тепло в домах, поставляет топливо «Нафтогаз». Для его получения нужно либо не менее чем на 90 процентов выплатить долг за уже потреблённый газ, либо заключить с «Нафтогазом» договор о реструктуризации этого долга.

Названные условия соблюдены не во всей Украине. Главным должником оказалась Луганская область, в которой долг погашен только на 56 процентов. Немногим лучше дела обстоят в Днепропетровской области – там выплатили 71 процент задолженности. В Кировоградской области эта цифра составляет 81, в Ивано-Франковской – 82, но до 90 всё же не дотягивает.

Если долги уплачены не будут, то местным жителям останется только сидеть без тепла и ждать, когда его поставщики договорятся с «Нафтогазом» о реструктуризации. Впрочем, затягивать с такой договорённостью тоже рискованно. В прошлом Кабмин часто напоминал местным чиновникам, что за начало отопительного сезона не в срок можно провести за решёткой до пяти лет (статья 367 Уголовного кодекса, «ненадлежащее исполнение своих обязанностей, которое привело к значительным последствиям»).

Но даже если с началом этого сезона задержек не будет, тепло может ощутимо подорожать – а аналитик Егор Комов считает в данном случае слово «может излишним». Дело в том, что на этот осенне-зимний сезон прогнозируется рот цены на газ до семи гривен за кубометр. В таком случае платить за отопление придётся примерно на 15 процентов больше – но только там, где в качестве топлива используется именно газ.

Ранее «Нафтогаз» сообщал о подорожании газа.

Также поступали сведения о том, что его цена более не регулируется государством.