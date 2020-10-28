Украина не может рассчитывать на приток иностранных инвестиций, пока украинские суды будут в зависимости от ситуации принимать взаимоисключающие решения

Такое мнение озвучил журналист Дмитрий Гордон в эфире «Украина24», комментируя неожиданную отмену судом решения о закрытии дела «Роттердам+».

«Пока суды будут принимать решения, а потом отменять их фактически – к нам не придут никакие инвесторы. Ни одни инвестор, давайте станем на их место, увидим, что у нас вытворяют суды, никогда не будет вкладывать деньги в Украину», -прокомментировал Гордон.

Накануне Высший антикоррупционный суд неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам+» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя.

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В сентябре этот де суд признал закрытие дела «Роттердам+» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

Формула «Роттердам+» действовал в 2016-2019 гг. для определения рыночной цены угля при расчете прогнозной оптовой цены на электрическую энергию. Она была основана на принципе импортного паритета и рассчитывалась как индикативная цена угля на европейском рынка плюс стоимость доставки в Украину. Аналогичная формула применяется до текущего момента для определения цены на природный газ для населения: цена на газовых биржах в Европе плюс доставка в Украину. Этот принцип прописан в Меморандуме с МФВ, подписанный президентом Владимиром Зеленским.