Высший антикоррупционный суд Украины отменил постановление о закрытии дела "Роттердам+" под давлением Игоря Коломойского, неожиданно сменив свою позицию по этому делу на 180 градусов.

Об этом в эфире телеканала «Украина24» заявил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Я могу сказать профессионально, что в одном и том же суде, тем более в новом Высшем антикоррупционном, не может быть двух противоположных решений. Потому что это то самое учреждение. Законодательство Украины не менялось за это время. Поэтому я соглашаюсь, что это безусловно было решение под давлением. У нас, у народных депутатов есть все основания считать, что это действительно господин Коломойский и что это действительно коммерческие интересы», - сообщил Наливайченко.

По его оценкам, ВАКС по сути вынудили принять решение, которое полностью противоречит его же вердикту месячной давности.

"На мой взгляд, это решение ничего хорошего не дает прежде всего и в первую очередь самому Высшему антикоррупционному суду. Держать позицию, не прогибаться под давлением – это гораздо важнее, чем временные обстоятельства», - отметил Наливайченко.

Экс-председатель СБУ с оглядкой на те материалы дела, которые были публично озвучены в суде, отметил, что дело «Роттердам+» в любом случае нет никакой перспективы и впоследствии вновь будет закрыто за отсутствие состава преступления.

«А мой прогноз насчет дела – я думаю, мы снова увидим закрытие дела в очередной раз, потому что комплексная экспертиза, которую сделала и Служба безопасности Украины, и научные, и другие исследовательские институты в Украине, четко определила, что нет убытков, соответственно нет последствий, нет сути для производства и дела в суде», - добавил народный депутат.

Накануне Высший антикоррупционный суд неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам+» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя.

В сентябре этот же суд признал закрытие дела «Роттердам+» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Напомним, дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.