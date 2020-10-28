Мининфраструктуры предлагает задействовать в Украине российскую модель модернизации подвижного состава на железной дороге, которая в РФ провалилась.

Об этом говорится в материале сайта «Минпром».

В «Минпром» напомнили, что Украина интегрируется в ЕС, но Мининфраструктуры предлагает реализовать в нашей стране российскую модель обновления железнодорожного подвижного состава, которая предусматривает ограничение срока эксплуатации вагонов.

«Наша страна вообще-то интегрируется в Европейский Союз, где для вагонов вообще нет ограничений по сроку службы. То есть вагон в странах ЕС ездит по дорогам ровно до тех пор, пока это позволяет его техническое состояние», - говорится в материале.

Притом что реализация такой модели в РФ привела к дефициту подвижного состава и росту ставок на пользование вагонами. И, по мнению авторов материала, в Украине такое решение с большой долей вероятности будет иметь те же последствия.

К тому же в РФ, наряду со списанием вагонов по возрасту, предусматривалась государственная программа стимулирования покупки новых вагонов, чего в Украине Мининфраструктуры не предлагает.

«Российская модель все-таки представляла собой госпрограмму с механизмами стимулирования при покупке новых вагонов. В частности с мая 2016 года операторам компенсировали по 300 тысяч рублей (около 4,5 тысячи долларов по тогдашнему курсу) за единицу подвижного состава. Кроме того был введен пониженный тариф на порожний пробег инновационных вагонов», - говорится в материале.

Опрошенные изданием представители профильных ассоциаций, участники которых перевозят около 80% грузов по украинским железным дорогам, уверены, что для обновления парка грузовых вагонов государству гораздо целесообразнее использовать такие механизмы господдержки и госзаказа, а также предоставления льготных кредитов для вагоностроительных предприятий.

Ранее президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.

В свою очередь исполнительный директор Сообщества Европейский железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющего операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман заявил, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное - поддерживать его в исправном состоянии.