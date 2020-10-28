Повышая тарифы на передачу электроэнергии, власть выкачивает деньги из реального сектора экономики, в результате чего государство заплатит гораздо больше

Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина24".

Он напомнил, что только за этот год тарифы на передачу электроэнергии повышались дважды, что привело к росту дополнительных затрат для промышленности, прежде всего металлургов, потребляющих почти 60% электроэнергии. В итоге конкурентоспособность их продукции значительно снизилась. По его словам, в текущем году за повышение тарифа на передачу металлурги уже заплатили 2, 5 млрд. грн в расчете на год. Дальнейшее повышение тарифа увеличит затраты еще на почти 10 млрд грн.

«То повышение, которое предусматривается с 1 декабря, вынудит нас платить еще дополнительно 2 млрд. грн. То повышение, которое планируется с 1 января следующего года это еще 7, 5 млрд. грн», - рассказал Каленков.

По его мнению, промышленность не выдержит такой нагрузки, особенно во время кризиса.«В других странах цены на электроэнергию наоборот понижаются. Это наши конкуренты, мы просто не выдержим конкурентной борьбы, мы продаем нашу продукцию на экспортных рынках», - считает Каленков.

Он подчеркнул, у власти есть возможность решить проблему задолженности на энергорынке без повышения тарифов на передачу электроэнергии для промышленности. Для этого нужно выполнить норму закона, предусматривающего возможность выпуска ОВГЗ для погашения долгов.



«Единственная возможность сейчас выйти из этой ситуации -- сделать так, как предписывает в том числе и закон, который был принят летом этого года. Правительство Украины должно инициировать выпуск облигаций внутреннего государственного займа, который позволит погасить ту задолженность, которая накопилась. Но беря эти деньги не из бюджета, не покрывая за счет ОВГЗ, а выкачивая деньги из реального сектора, в итоге государство заплатит на порядок больше. Потому что рынок мы этим наоборот дисбалансируем», - подытожил Каленков.

Ранее народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться. В то же время экономист Сергей Блинов отметил, что тарифы на передачу тока в Украине уже значительно выше рыночных, а их дальнейший рост негативно повлияет на производство.

В свою очередь депутат Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без поднятия тарифов на электроэнергию. В частности путем принятия законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергии.