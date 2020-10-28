На рынке «зеленой» энергетики нет монополии, поскольку на нем работают сотни игроков разного размера, в том числе и иностранные инвесторы.

Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация на своей странице в Facebook.

«Современный рынок возобновляемых источников энергии наиболее диверсифицированный и конкурентный рынок, чего, к примеру, не скажешь о рынке традиционных источников энергии, где существуют всего навсего несколько десятков владельцев станций на традиционных источниках», - отмечается в сообщении.

Как отмечает ассоциация, на рынке "зеленой" энергетики, ВИЭ-активы распылены среди сотен игроков, из которых 300 независимых компаний, которые не входят в активы так называемых "крупнейших монополистов", иностранные инвесторы

В УВЭА подчеркнули: этот факт опровергает миф, который распространяют ряд СМИ и политиков о том, что большинство зеленых электростанций принадлежат олигархам.

Напомним, по данным НКРЕКП доля компании ДТЭК в зеленой энергетике с развитием отрасли сократилась с 17% (в начале года) до 14,8% (по состоянию на 1 августа 2020 года).

Ранее управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко заявил, что в отрасль альтернативной энергетики в Украине было инвестировано около 10 млрд долларов, что составляет 25% общего объема иностранных инвестиций в страну.

Госэнергоэффективности сообщило, что домохозяйства вложили 560 млн долларов в строительство малых СЭС. Таким образом, количество семей, использующих "чистую" электроэнергию, выросло на 8% и достигло 27 623